Noel Aseko – Note 3

Der Mittelfeldmann ist Frankfurts teuerster Einkauf der vergangenen Transferperiode. Zwölf Millionen Euro war der aufstrebende Zweitliga-Star, der beim FC Bayern keine Aussicht auf Spielzeit hatte, der Eintracht wert. Bislang zeigt der athletische Allrounder positive Ansätze, auf denen sich aufbauen lässt. Allerdings muss er seine Verletzungsanfälligkeit in den Griff bekommen.

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Lilian Brassier – Note 2

Auf Anhieb war der Franzose der beste Verteidiger in der schwachen SGE-Defensive. In der auch insgesamt enttäuschenden Mannschaft ist er neben Aseko einer der Lichtblicke. Drei Tage vor Toresschluss überwiesen die Hessen für Brassier rund neun Millionen Euro an Stade Rennes. Eine wichtige Investition, die sich schon zum jungen Zeitpunkt der Saison ausgezahlt hat.

Raphael Onyedika – Note 3

Im dritten Anlauf wechselte Onyedika im Sommer an den Main. Bei der Eintracht ist der Abräumer der Dauerbrenner schlechthin. In jedem Spiel stand er über die volle Distanz auf dem Feld. Spielerische Konstanz gelingt Onyedika bisher aber noch nicht. Dort liegt das klare Ziel für die kommenden Wochen, damit sich die Ablöse von neun Millionen Euro bezahlt macht.

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Otávio – Note 5

Für den Brasilianer war es ein schwieriger Start in Deutschland. Mit der Last von 4,5 Millionen Euro auf seinen Schultern konnte Otávio für den Bundesligisten noch keine Akzente setzen. Nicht einmal zu Saisonbeginn, wo zahlreiche Verteidiger verletzt fehlten, war der 20-Jährige eine echte Option.

Lediglich im Pokal gegen den Oberligisten SC St. Tönis (11:0) kam der Innenverteidiger, der auch links agieren kann, länger als fünf Minuten zum Einsatz. In den vergangenen beiden Bundesligaspielen war Otávio aufgrund der Konkurrenzsituation kein Bestandteil des Kaders.

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Wer war bisher der beste Transfer von Eintracht Frankfurt? Lilian Brassier Noah Atubolu Noel Aseko Raphael Onyedika Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Malik Pimpong – Note 4,5

Ebenso wie Otávio wurde auch Pimpong als Perspektivspieler geholt. Doch auch der dänische Stürmer bekommt noch keinen Fuß auf den Boden. Für vier Millionen Euro hatte man sich in der Mainmetropole mehr erhofft als 49 Einsatzminuten und keine Torbeteiligung. Nach zwischenzeitlicher Verletzungspause war der 18-Jährige zuletzt immerhin doppelt für die Reserve in der Regionalliga erfolgreich.

Noah Atubolu – Note 3

Spät im Transferfenster gelang es den Verantwortlichen, die clevere Verpflichtung von Atubolu einzufädeln. Das Gesamtpaket aus Leihe und Kaufpflicht bei Klassenerhalt von zwölf Millionen Euro ist zwar ein guter Deal, bis dato bleibt der Keeper aber hinter den hohen Erwartungen zurück. Der 24-Jährige hält zum Großteil gut, hat aber auch schon mehrfach vor Gegentoren gepatzt. Die Verteidigung vor Atubolu macht es ihm zugegebenermaßen auch schwer.

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Fazit – Note 3,5

An den Neuzugängen liegen die enttäuschenden Darbietungen zu Saisonbeginn nicht. Mit Ausnahme von Brassier kommt aber auch noch kein Neuer an sein Leistungslimit. Zudem wurde es im Sommer versäumt, die Defensive weiter zu stärken und sattelfest zu machen. Aktuell ist die Mannschaft dabei, sich zu stabilisieren. Das wird womöglich auch positiven Einfluss auf die weitere Bewertung der Neuzugänge haben.

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