UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga verliert an Boden

In den vergangenen drei Tagen gab es gemischte Gefühle bei den Bundesliga-Teams in den europäischen Wettbewerben. Bayer Leverkusen schlug sich in der Champions League wacker beim FC Arsenal, musste nach einem 0:2 im Emirates Stadium aber die Segel streichen. Der FC Bayern fertigte Atalanta Bergamo nach dem 6:1 im Hinspiel erneut ab, diesmal mit 4:1. Damit ziehen die Münchner in die nächste Runde ein und treffen im Viertelfinale auf Real Madrid.

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In den untergeordneten Wettbewerben lief es ebenfalls wechselhaft. Der VfB Stuttgart konnte die 1:2-Hinspielniederlage gegen den FC Porto nicht drehen und verlor erneut (0:2). Dem SC Freiburg gelang das Kunststück. Die Breisgauer gingen beim 0:1 gegen KRC Genk im Hinspiel noch als Verlierer vom Platz, auf heimischem Rasen fegte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster die Belgier aber mit 5:1 weg.

Ebenso erfolgreich gestaltete der 1. FSV Mainz 05 das Spiel gegen Sigma Olmütz. Die Tschechen wurden von den Rheinhessen mit 2:0 geschlagen, Mainz zieht in die nächste Runde der UEFA Conference League ein.

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Mit Blick auf die Fünfjahreswertung darf man aus deutscher Sicht keine großen Hoffnungen mehr hegen, dass am Ende der Saison ein zusätzlicher Champions League-Platz herausspringt. In der EPS-Wertung bauen die Spanier den Vorsprung auf Deutschland aus. Außerdem verweilen noch sechs Vertreter aus La Liga international, während es aus der Bundesliga nur noch drei Akteure sind.

EPS (European Performance Spots/Saisonwertung 25/26)

-1. England 24.791 Punkte

-2. Spanien 20.281 Punkte

-3. Deutschland 19.428 Punkte

-4. Portugal 18.900 Punkte

-5. Italien 18.714 Punkte

-6. Frankreich 16.392 Punkte

-7. Polen 15.750 Punkte

-8. Griechenland 13.800 Punkte

-9. Dänemark 12.250 Punkte

-10. Zypern 12.156 Punkte

Die zwei Verbände auf Rang eins und zwei erhalten beide einen direkten Startplatz in der Ligaphase für den nächstbesten Klub in der nationalen Liga, der nicht schon qualifiziert ist.

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UEFA-Fünfjahreswertung (Rangliste der Nationen im UEFA-Koeffizienten der letzten fünf Spielzeiten)

-1. England 115.630 Punkte (5 von 9 Teilnehmern verbleiben)

-2. Italien 99.660 Punkte (2 von 7)

-3. Spanien 95.234 Punkte (6 von 8)

-4. Deutschland 90.545 Punkte (3 von 7)

-5. Frankreich 81.568 Punkte (2 von 7)

-6. Portugal 71.566 Punkte (3 von 5)

-7. Niederlande 62.250 Punkte (1 von 6)

-8. Belgien 62.250 Punkte (0 von 5)

-9. Türkei 51.875 Punkte (0 von 5)

-10. Tschechien 48.525 Punkte (0 von 5)