Bayern will Juwel von Mourinho

Bislang galt Givairo Read von Feyenoord Rotterdam als heißer Kandidat für den FC Bayern. Dass der 19-jährige Rechtsverteidiger mal wieder aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfällt und seit November nur eine Partie in der Eredivisie absolvierte, sorgt für Bedenken an der Säbener Straße. Doch eine mögliche Alternative haben die Scouts der Bayern längst auf dem Zettel.

‚Sky‘ berichtet, dass Daniel Banjaqui von Benfica Lissabon beim deutschen Rekordmeister hoch im Kurs steht. Intern werde er als extrem spannendes Talent eingestuft und haargenau beobachtet. Fortgeschritten seien die Bemühungen zwar noch nicht, jedoch wurden sein Berater und Benfica schon über das Interesse aus der bayerischen Landeshauptstadt unterrichtet.

Benfica will verlängern

Bis 2027 ist der 17-jährige Außenverteidiger noch an Benfica gebunden. Portugiesische Medien berichteten vor einigen Tagen noch davon, dass sich die Lissaboner intensiv darum bemühen, das Talent langfristig zu binden. Zur Debatte steht ein neues Arbeitspapier, das bis 2031 Gültigkeit besitzt. Darüber hinaus würde man die Ausstiegsklausel von 30 auf 80 Millionen Euro anheben. Dann wäre ein Wechsel zu den Bayern wohl erstmal vom Tisch.

Der 1,84 Meter große Rechtsfuß fällt vor allem durch seine herausragende Dynamik und Physis auf. Von der U15 bis zur U18 gehörte Banjaqui stets zu den Auswahlmannschaften Portugals. Dort sind seine Qualitäten selbstverständlich auch anderen Vereinen aufgefallen. Für die erste Mannschaft von Benfica lief der Teenager bislang erst in zwei Pflichtspielen auf, Trainer José Mourinho verhalf ihm zum Profidebüt. Je mehr Spiele hinzukommen, desto größer dürfte der Kreis an Interessenten werden.