Moritz-Broni Kwarteng (28) wechselt innerhalb der 2. Bundesliga. Der Offensivspieler verlässt den VfL Bochum dauerhaft und schließt sich dem 1. FC Magdeburg an. Für den FCM hatte Kwarteng schon zwischen 2022 und 2023 gespielt.

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Sportdirektor Peer Jaekel sagt: „Mit starken Leistungen hat Momo sich damals den Sprung in die Bundesliga erarbeitet. Dass sein Weg ihn nun zurück zu uns führt, freut uns deshalb ganz besonders. Wir wollen gemeinsam eine neue Erfolgsgeschichte schreiben und sind überzeugt, dass wir unsere Ziele zusammen erreichen werden.“