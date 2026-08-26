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Premier League

145 Millionen für Enzo

von David Hamza - Quelle: ESPN
Enzo Fernandez mit Xabi Alonso @Maxppp

Die Gerüchte um einen Wechsel von Mittelfeldspieler Enzo Fernández (25) zu Manchester City konkretisieren sich. ‚ESPN‘ berichtet, dass die Skyblues dem FC Chelsea ein Angebot in Höhe von 145 Millionen Euro unterbreitet haben.

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Damit wäre die Forderung der Londoner sogar leicht übertroffen, Chelseas ursprüngliche Deadline lief eigentlich am 14. August ab. Dem Vernehmen nach schließen die Blues einen Verkauf kurz vor dem Deadline Day aber nicht grundsätzlich aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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