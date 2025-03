Ein Geschenk an Barça | Vlahovic-Wechsel für 60 Millionen

Vergoldet Barça den Spieltag?

Mit 1:2 musste sich Real Madrid am Samstag Betis Sevilla geschlagen geben. Atlético Madrid hat daraus schon Profit geschlagen, ist nach dem 1:0-Erfolg über Athletic Bilbao an den Königlichen vorbeigezogen und hat vorerst die Tabellenführung übernommen. Der FC Barcelona will heute nachziehen und den Colchoneros Platz eins wieder entreißen.

Reals Ausrutscher war ein „Geschenk für Barça“, titelt die katalanische ‚Sport‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ sieht eine „goldene Gelegenheit“. Ob die Flick-Truppe diese verwertet, zeigt sich ab 16:15 Uhr, wenn die Partie gegen Real Sociedad angepfiffen wird.

Neuer Arsenal-Stürmer

Der FC Arsenal will im Sommer im Sturm nachlegen, hat dafür unter anderem Alexander Isak (25) von Ligarivale Newcastle United und RB Leipzigs Benjamin Sesko (21) ins Visier genommen. Konkurrenz und Preisschild sind im Poker bei diesem Duo aber beachtlich. Ein anderer Kandidat, mit dem sich die Gunners beschäftigen, ist laut ‚CaughtOffside‘ Dusan Vlahovic (25).

Gespräche soll Arsenal bereits geplant haben, bei Juventus Turin zeigte man sich zuletzt verkaufsbereit. 60 Millionen Euro beträgt das Preisschild ein Jahr vor Vertragsende, berichtet ‚CaughtOffside‘. Der Serbe steht nach 27 Ligaspielen bei zehn Toren. Neben Arsenal liegt auch Manchester United auf der Lauer.