Top-Saisonstart: Arsenal will Klopps Flügelflitzer

Überraschend deutlich verlor der FC Arsenal am Samstag seine Auswärtspartie gegen Brighton & Hove Albion (0:3) und hat als Titelverteidiger bereits drei Punkte Rückstand auf Manchester City, das seinerseits alle fünf Ligaspiele für sich entscheiden konnte. Auch wenn die Gründe der Niederlage auf ungewöhnliche Abwehrfehler zurückzuführen sind, ist es vor allem die Offensive, die hinter den Erwartungen zurückbleibt.

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Bei nur acht Treffern in fünf Partien gibt es klares Steigerungspotenzial. Wie ‚football.london‘ und ‚CaughtOffside‘ übereinstimmend berichten, sucht Arsenal-Coach Mikel Arteta „nach zusätzlicher Verstärkung im letzten Drittel“. Eigentlich sollte diese nach den späten Abgängen von Gabriel Martinelli (25) und Gabriel Jesus (29) noch im Sommer geholt werden, doch da gelang nicht. Nun soll im Winter nachgelegt werden, helfen soll demnach ein DFB-Star.

Verlängerung stockt

Laut ‚CaughtOffside‘ hat Kevin Schade (24) sich durch seinen starken Saisonstart „fest auf den Radar von Arsenal gerückt“. Der körperlich starke Sprinter hat für den FC Brentford bisher drei Tore erzielt und etliche Angriffe der Bees initiiert. Bereits seit Monaten haben die Gunners den Linksaußen des Lokalkonkurrenten im Blick, ließen ihn zuletzt gründlich scouten.

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Hat Kevin Schade das Zeug, um sich beim FC Arsenal durchzusetzen? Ja, er ist bereit für den nächsten Schritt Nein, ein Zwischenschritt wäre ratsamer Nein, sein Potenzial reicht nicht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Schade, der Teil des ersten Aufgebots des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp ist, steht noch bis 2028 in Brentford unter Vertrag. Der west-londoner Klub hat noch keinen großen Verkaufsdruck. Allerdings laufen die zuletzt aufgenommen Gespräche über eine Verlängerung derzeit offenbar ins Leere. „Es scheint, als wolle der Stürmer den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und bei einem großen europäischen Verein landen“, heißt es im Bericht.

Im Januar, sobald das Transferfenster wieder geöffnet ist, könnte Arsenal eine Anfrage stellen. Der flexible Angreifer, der auch in der Mitte auflaufen kann, scheint eine gute Option für Artetas Fußball zu sein. Wenn der Rechtsfuß seine guten Leistungen weiter bestätigen kann und womöglich auch beim DFB groß aufspielt, winkt dem Ex-Freiburger eine Top-Option.

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Neben Schade, ist offenbar auch Maximilian Beier (23) von Borussia Dortmund Thema bei den Gunners. Schade scheint jedoch deutlich höher im Ranking zu stehen.