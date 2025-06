Deutliche Worte: Coman lässt keine Fragen offen

Leroy Sané (29) verlässt den FC Bayern im Anschluss an die Klub-WM. Bei Außenbahnkollege Kingsley Coman (29) hingegen deutet immer mehr darauf hin, dass man in die elfte gemeinsame Saison gehen wird.

„Ich will gerne bei Bayern bleiben“, erklärte Coman laut ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ am Rande der Klub-WM in den USA. Damit hat der Franzose erstmals mit Blick auf die anstehende Transferperiode Farbe bekannt.

Zuletzt hatten die Bayern aber ohnehin vergeblich auf eine lukrative Offerte für den schnellen Rechtsfuß gewartet. Bei 35 Millionen Euro wäre der Rekordmeister gesprächsbereit gewesen, das Interesse anderer Klubs an dem noch bis 2027 vertraglich gebundenen Franzosen war allerdings sehr überschaubar.