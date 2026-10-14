In der vergangenen Saison war er die Lebensversicherung des 1. FC Köln. Im Sommer schlugen die Rheinländer großzügige Angebote für ihren Fanliebling aus, damit Said El Mala auch in dieser Spielzeit wieder den Unterschied machen kann. Bisher ist der Flügelspieler noch etwas von seiner Bestform entfernt, daher gibt es nun eine neue Rolle für den Youngster.

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Eigentlich wollte El Mala im Sommer bereits den nächsten Schritt wagen. Mehrere Klubs waren dran, wollten bis zu 50 Millionen Euro für den 20-Jährigen auf den Tisch legen. Der Wechsel zu Borussia Dortmund schien zwischenzeitlich der wahrscheinlichste Ausgang zu sein, doch der FC blieb hart und versüßte dem Spieler eine Vertragsverlängerung bis 2031 mit einer üppigen Gehaltserhöhung und der Trikotnummer 10. Nun kommt laut der ‚Bild‘ ein weiteres Zugeständnis – damit El Mala erneut zum Retter wird.

Der Neu-Nationalspieler bekommt demnach ab sofort mehr Freiheiten auf dem Feld, um seine Stärken besser ausspielen zu können. Und da die Kölner ein akutes Sturmproblem haben. Thijs Dallinga (26/Kreuzbandriss) und Ragnar Ache (28/Muskelfaserriss) fallen aus. El Mala soll „den Stürmer-Job in Teilzeit übernehmen“.

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Bedeutet: Der Linksaußen soll nicht mehr nur an der Außenlinie kleben, sondern immer mal wieder im Zentrum auftauchen und dort für Gefahr sorgen – und im besten Fall wie beim Derby gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) am Wochenende die Spiele entscheiden.

Kann Said El Mala in dieser Saison an seine Topleistungen anknüpfen? El Mala kann sogar nochmal eine Schippe drauflegen El Mala wird wieder eine starke Saison spielen El Mala wird dem Hype nicht ganz gerecht werden El Mala hat im vergangenen Jahr total überperformt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

„Said soll sich seine Momente schnappen. Wenn er außen steht und auf dem Flügel glatt verteidigt werden kann, hat er oft Probleme, weil er da gedoppelt werden kann. Wenn er aber aus dem Zentrum nach außen schwimmen kann, ist er nicht so einfach zu verteidigen und findet schon eher mal eine Lücke. Wir müssen es schaffen, dass er diese Freiheiten kriegt. Und wenn wir ihn durch eine zentralere Position dazu zwingen können, macht es ihn besser als Spieler“, so Chefcoach René Wagner.

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Bereits in der Vorsaison hatte der schussstarke Offensivspieler zeitweise eine ähnliche Rolle inne. Die Idee für diese Maßnahme sei daher nicht allein auf Wagner zurückzuführen, wie der Trainer verrät: „Nach den Ausfällen der Stürmer hat Said auch direkt gefragt, ob er wieder für die Position infrage kommt, weil er sich da wohlfühlt und verbessern will.“ Der Superstar bestimmt in Köln also selbst mit, wie er eingesetzt wird.