Vor einer Woche hat Sandro Wagner den Dienst bei Hannover 96 angetreten. Wie die ‚Hannoversche Allgemeine Zeitung‘ berichtet, wird es auch am neuen Cheftrainer selbst liegen, ob ihm im Winter neues Personal zur Verfügung gestellt wird. Demnach soll zunächst bis Jahresende die „Schlagdistanz zur Aufstiegszone“ hergestellt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

96 rangiert aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz, Relegationsplatz drei ist sechs Punkte entfernt. Zur Spitze sind es bereits elf Punkte Abstand. Sollte Wagner der Turnaround glücken, wären laut der ‚HAZ‘ „zwei bis drei Neue im Winter möglich“.