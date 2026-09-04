HSV: Ungewöhnlicher Schritt im Polzin-Poker
Aufstieg und Klasserhalt mit dem Hamburger SV kann Merlin Polzin vorweisen. Bald soll er seinen Vertrag verlängern.
Merlin Polzin will beim Hamburger SV bleiben – und der Bundesligist hat ebenfalls die Absicht, den auslaufenden Vertrag des Cheftrainers (und seiner Assistenten) zu verlängern.
Das Ganze dürfte auch gelingen. Der Weg dahin gestaltet sich jedoch kompliziert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurden schon mehrfach Gehaltsvorstellungen ausgetauscht. Auf HSV-Seite ist dabei Sportvorständin Kathleen Krüger federführend.
Die Hamburger gingen zuletzt offenbar einen ungewöhnlichen und bemerkenswerten Schritt: Laut der ‚Bild‘ informierte man sich bei in- und ausländischen Klubs, in welcher Höhe bei ihnen der Trainerstab entlohnt wird. Es geht um einen Vergleichswert. Der HSV will Polzin & Co. schließlich keineswegs überbezahlen.
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