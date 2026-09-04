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Bundesliga

HSV: Ungewöhnlicher Schritt im Polzin-Poker

Aufstieg und Klasserhalt mit dem Hamburger SV kann Merlin Polzin vorweisen. Bald soll er seinen Vertrag verlängern.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Richard Krohn, Merlin Polzin und Loic Favé beim Training @Maxppp

Merlin Polzin will beim Hamburger SV bleiben – und der Bundesligist hat ebenfalls die Absicht, den auslaufenden Vertrag des Cheftrainers (und seiner Assistenten) zu verlängern.

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Das Ganze dürfte auch gelingen. Der Weg dahin gestaltet sich jedoch kompliziert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurden schon mehrfach Gehaltsvorstellungen ausgetauscht. Auf HSV-Seite ist dabei Sportvorständin Kathleen Krüger federführend.

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Die Hamburger gingen zuletzt offenbar einen ungewöhnlichen und bemerkenswerten Schritt: Laut der ‚Bild‘ informierte man sich bei in- und ausländischen Klubs, in welcher Höhe bei ihnen der Trainerstab entlohnt wird. Es geht um einen Vergleichswert. Der HSV will Polzin & Co. schließlich keineswegs überbezahlen.

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