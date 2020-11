DFB-Kader: Löw nominiert zwei Neue

Bundestrainer Joachim Löw nominiert zwei Neulinge für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Linksverteidiger Philipp Max (27) und Innenverteidiger Felix Uduokhai (23) stehen erstmals im Aufgebot.

Max war im Sommer für acht Millionen Euro zur PSV Eindhoven gewechselt. Zuvor kickte er fünf Jahre lang für den FC Augsburg. Dort spielte er in der vergangenen Saison mit Uduokhai zusammen. Der FCA verpflichtete den Linksfuß nach Leihe zuletzt fest vom VfL Wolfsburg.

Das DFB-Team trifft zunächst am Mittwoch in einem Freundschaftsspiel auf Tschechien. In diesem Spiel werden die Bayern-Spieler sowie Matthias Ginter, Toni Kroos und Timo Werner geschont. Am 14. und 17. November stehen dann die Nations League-Spiele gegen die Ukraine und in Spanien anstehen.

Der Kader