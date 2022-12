Medien: Auch Sommer ein Thema bei Bayern

Für Manuel Neuer hätten die vergangenen Wochen nicht schlechter laufen können. Nach dem bitteren Vorrundenaus mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar brach sich der Stammtorhüter des FC Bayern beim Skifahren den Unterschenkel. Jetzt rauchen die Köpfe bei den Verantwortlichen an der Säbener Straße.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘-Reporter Florian Plettenberg fiel in den Meetings auch der Name von Yann Sommer. Der Schweizer steht Stand jetzt noch bis Ende der Saison bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. In der Rückrunde zählen die Fohlen auf jeden Fall noch auf ihren Stammkeeper, wie Roland Virkus zuletzt verlauten ließ. „Aus unserer Sicht ist ein Transfer von Yann im Winter auch überhaupt kein Thema“, so der Gladbacher Sportchef.

Lese-Tipp

Nübel: Bayern kontaktiert Monaco

Ob die Bayern trotzdem einen Vorstoß wagen wollen, um den 33-Jährigen als Neuer-Ersatz nach München zu holen, bleibt in dem ‚Sky‘-Bericht offen. Auch Manchester United hat Sommer auf dem Radar. Die Red Devils arbeiten dem Vernehmen nach an einem Winter-Deal. Konkurrenzlos wäre der Bundesliga-Primus im Werben um den Nationalspieler demnach nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zweifel an Livakovic und Navas?

Dass neben Sommer und einer möglichen Rückkehr von Alexander Nübel auch weitere Namen besprochen werden, ist angesichts der prekären Lage logisch. Bei Dominik Livakovic sind sich dem Bericht zufolge aber nicht alle Beteiligten einig darüber, ob der Kroate die nötige Qualität mitbringt, um Neuer adäquat zu vertreten. Keylor Navas soll zu alt und zu teuer sein, heißt es weiter.