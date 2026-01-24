PSG-Youngster Mbaye heiß begehrt

Ibrahim Mbaye hat das Interesse namhafter Klubs aus der Premier League geweckt. Nach Informationen von ‚Sky‘ beobachten der FC Chelsea und Aston Villa die Entwicklung des 18-Jährigen ganz genau. Ein Transfer des Flügelspielers gilt jedoch als unwahrscheinlich, da Paris Saint-Germain das Talent nicht verkaufen möchte.

Nachdem Mbaye bereits in der Vorsaison sein Debüt für die Pariser gegeben hatte, gelang ihm in der aktuellen Spielzeit der endgültige Durchbruch. Mittlerweile kommt der Flügelspieler auf 22 Pflichtspiele für das Team von Luis Enrique. International krönte er sich außerdem mit dem Senegal zum Afrika Cup-Sieger. Trotz des Interesses von der Insel plant PSG langfristig mit dem Offensivakteur, weshalb auch eine Verlängerung des bis 2028 laufenden Vertrags im Gespräch ist.