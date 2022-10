„Bald, bald“: Zidane kündigt Comeback an

Zinedine Zidane wird nach eigenen Angaben in nicht allzu ferner Zukunft wieder als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Er sei „nicht weit weg“ von einer neuen Aufgabe, sagte die französische Fußball-Ikone bei einem öffentlichen Auftritt in Paris gegenüber ‚RMC‘: „Bald, bald… warten wir noch ein bisschen.“

Eine besonders heiße Spur führt zur französischen Nationalmannschaft. Gut möglich, dass Zidane zu Jahresbeginn den langjährigen Amtsinhaber Didier Deschamps ablöst, dessen Vertrag dann ausläuft. Zuvor wollen Les Bleus ihren WM-Titel in Katar verteidigen.