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Aston Villa verkündet 60-Millionen-Doppelpack

Aston Villa schlägt doppelt auf dem Transfermarkt zu. Unterm Strich fließen rund 60 Millionen Euro.

von Martin Schmitz - Quelle: avfc.co.uk
1 min.
Matteo Ruggeri @Maxppp

Matteo Ruggeri setzt seine Karriere in der Premier League fort. Aston Villa hat die Verpflichtung des 24-Jährigen von Atlético Madrid offiziell bekanntgegeben. Der Linksverteidiger wechselt dem Vernehmen nach für eine Ablöse in Höhe von 26,5 Millionen Euro inklusive Boni nach Birmingham.

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Erst im vergangenen Jahr war der Linksfuß für 17 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Rojiblancos gewechselt. Dort wurde Ruggeri auf Anhieb Stammspieler und lief in 47 Pflichtspielen (sieben Vorlagen) für den Hauptstadtklub auf.

Darüber hinaus bedient sich Aston Villa in der Serie A. Für 30 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni wird Zion Suzuki (23) von Parma Calcio losgeeist. In England unterschreibt der japanische WM-Keeper einen langfristigen Vertrag.

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Suzuki stand eigentlich vor dem Transfer zu Paris St. Germain, der Deal scheiterte jedoch auf der Zielgeraden – angeblich, weil seine Berater zu viel Provision forderten.

Unklar ist noch, wie und wo es mit Villas bisherigem Stammkeeper Emiliano Martínez (33) weitergeht. Ein Transfer des argentinischen Welt- und Vizeweltmeisters zu Juventus Turin scheiterte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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