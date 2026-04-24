FC Bayern: Ito hat schlechte Karten

Geht es nach den FT-Usern, sollte der FC Bayern Hiroki Ito in diesem Sommer keine Steine in den Weg legen. Bei einer Umfrage haben 61 Prozent der 1956 Teilnehmer dafür gestimmt, dass die Münchner den Japaner abgeben sollten. Zuvor hatte ‚Sky‘ berichtet, dass der 26-Jährige ein Verkaufskandidat an der Säbener Straße ist.

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Sollten die Bayern Hiroki Ito im Sommer abgeben? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Ganz eindeutig ist das Voting allerdings nicht, immerhin haben auch 39 Prozent der FT-User dafür gestimmt, dass der Verteidiger gehalten werden soll. Ito war vor zwei Jahren für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Bayern gewechselt und hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In dieser Saison kommt der Linksfuß bislang auf 19 Einsätze.