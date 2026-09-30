Für seinen Wechsel von Bayer Leverkusen zu Werder Bremen war für Arthur vor allem die Aussicht auf mehr Spielpraxis ausschlaggebend. In einem Interview auf der offiziellen Website der Grün-Weißen erklärt der 23-Jährige: „Ich wollte mehr spielen, was für mich am wichtigsten war, um meine persönlichen Ziele zu erreichen. Diese Möglichkeit habe ich bei Werder gesehen. Zudem ist Werder ein Verein mit viel Tradition in der Bundesliga, was auch zum Wechsel beigetragen hat. Ich bin sehr dankbar, dass Werder mir ein Tor aufgemacht hat, um auf mehr Spielzeit zu kommen. Daher möchte ich möglichst viel zurückgeben und hier jeden Moment genießen.“

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Das Leihgeschäft des Brasilianers ging erst am Deadline Day über die Bühne, doch der Rechtsverteidiger entpuppte sich als Sofortverstärkung für das Team von Daniel Thioune. Arthur stand in allen drei Pflichtspielen seit seinem Wechsel in der Startelf. Eine Kaufoption ist im Leihvertrag des Rechtsfußes, der seine Zukunft ohnehin bei der Werkself sieht, nicht enthalten.