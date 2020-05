Olmo: Bundesliga-Wechsel wegen Meré

Beim Wechsel von Dani Olmo zu RB Leipzig hatte der spanische U21-Kollege Jorge Meré seine Finger im Spiel. „Er hat mir empfohlen, in die Bundesliga zu wechseln und gesagt, dass das hier genau der richtige Schritt in meiner Entwicklung sein kann“, berichtet Olmo im Interview auf der vereinseigenen Homepage.

19 Millionen Euro legten die Leipziger im Winter für Olmo auf den Tisch. Seitdem tastet sich der Edeltechniker langsam an das Niveau in der Bundesliga heran. „Ich weiß aber, dass noch deutlich mehr in mir steckt“, so das Zwischenfazit des 22-Jährigen.