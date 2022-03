Wiedervereinigung von vier Barça-Legenden?

Im Sommer 2015 gewann der FC Barcelona letztmalig die Champions League. In Berlin schlugen die Katalanen den italienischen Topklub Juventus Turin mit 3:1. Vier Spieler, die damals bei Barça in der Startelf standen, will David Beckham in Zukunft wiedervereinen.

Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge hat es der Eigentümer von Inter Miami neben Lionel Messi (34), Luis Suárez (35) und Jordi Alba (33) auch auf Sergio Busquets (33) abgesehen. Das Quartett soll planmäßig zur Saison 2023/24 in die Major League Soccer kommen. Die Verpflichtungen seien „in Arbeit“.

Einer nach dem anderen?

Messis Vertrag bei PSG läuft 2023 aus, Kumpel Suárez ist voraussichtlich schon in diesem Sommer ablösefrei auf dem Markt. Der Uruguayer ist bei Atlético Madrid nicht mehr sonderlich gefragt und darf wohl gehen.

Einzig Busquets und Alba stehen immer noch bei Barça unter Vertrag. Während der Mittelfeldstratege noch bis 2023 gebunden ist, besitzt Linksverteidiger Alba ein Arbeitspapier bis 2024.