Zweiter Neuzugang: Fürth holt Dardari

Die SpVgg Greuther Fürth präsentiert nach Doni Arifi (23) ihren zweiten Winter-Neuzugang. Wie das Kleeblatt mitteilt, kommt Aiman Dardari vom FC Augsburg zum Zweitligisten. Die Mittelfranken leihen den 20-Jährigen bis zum Saisonende aus, eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals.

„Aiman bringt viel Qualität im Eins-gegen-Eins mit. Er ist mutig, sehr wendig und technisch gut ausgebildet. Aiman ist in der Offensive ein kleiner Freigeist, versteht es aber auch, seine Defensivaufgaben zu erfüllen. Der FCA plant ab Sommer fest mit Aiman, deshalb konnten wir uns leider keine Kaufoption sichern“, so Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner. Dardari kam für den FCA in der Hinrunde lediglich auf drei Kurzeinsätze. Der luxemburgische Nationalspieler überzeugte dafür in der Zweitvertretung mit sechs Toren und einer Vorlage in acht Partien.