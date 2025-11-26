Bis zu 100 Millionen für Ouédraogo?

Eine erneute Verletzung bremst Assan Ouédraogo für die kommenden Wochen aus. Nichtsdestotrotz hat der Mittelfeldspieler von RB Leipzig in den vergangenen Spielen ordentlich Eindruck hinterlassen. Grund genug für die großen Klubs, sich enger mit dem Ex-Schalker zu befassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben der FC Arsenal, der FC Liverpool und der FC Barcelona Ouédraogo schon vor Ort im Stadion beobachtet. Auch Manchester United und der FC Chelsea befassen sich mit dem 19-Jährigen.

Rekordtransfer?

Potenziell könnte der Rechtsfuß sogar zum Rekordtransfer der Sachsen aufsteigen. Die ‚Sport Bild‘ erwartet eine Ablöse zwischen 80 und 100 Millionen Euro. Damit würde er Josko Gvardiol (23) übertreffen, den es 2023 für 90 Millionen Euro zu Manchester City zog.

Unter der Anzeige geht's weiter

So oder so dürfte der Brauseklub mit Ouédraogo ein saftiges Transferplus generieren, hatte man ihn doch 2024 für lediglich zehn Millionen Euro vom FC Schalke geholt. Druck muss RB allerdings nicht verspüren, der Vertrag des Shootingstars läuft noch bis 2029.