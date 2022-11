Tetê weckt Interesse in der Premier League

Tetê könnte Olympique Lyon im Winter schon wieder verlassen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, sind gleich mehrere Premier League-Klubs am 22-jährigen Brasilianer interessiert. Die schon im Sommer interessierten FC Southampton, Leicester City und FC Brentford behalten den wechselwilligen Flügelspieler weiterhin im Auge. Und auch West Ham United könnte in den Poker einsteigen.

Aktuell ist Tetê vom ukrainischen Erstligisten Shakhtar Donetsk an Lyon verliehen. Diese endet am Ende der Saison. Sollte der Spieler im Winter einen neuen Verein finden, müsste eine Vereinbarung getroffen werden, bei der die Leihe aufgelöst und neu abgeschlossen wird. Für Shakhtar wäre ein Deal die letzte Möglichkeit, um nochmal Geld einzunehmen. Tetês Vertrag in der Ukraine läuft im nächsten Jahr aus.