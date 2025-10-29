Menü Suche
Kommentar 3
Superliga

Moukoko gelingt Befreiungsschlag

von Dominik Schneider
1 min.
Youssoufa Moukoko beim Torschuss @Maxppp

Youssoufa Moukoko ist im Trikot des FC Kopenhagen ein wahrer Befreiungsschlag gelungen. Im Pokalspiel beim Hobro IK (4:1) erzielte der ehemalige Nationalspieler drei Tore. Damit beendete Moukoko eine länger andauernde Durststrecke, sein bis dato letzter Treffer fiel vor einem Monat ebenfalls im Pokal gegen Lyngby BK (2:0).

Unter der Anzeige geht's weiter
F.C. København
HATTRICK! Lidt uden for feltet hamrer Moukoko bolden ind via indersiden af stolpen til 3-0 efter en times spil! #fcklive
Bei X ansehen

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach Dänemark schlug der 20-Jährige sofort ein. Seit September verringerten sich seine Einsatzzeiten aber nach und nach. In der Liga stand Moukoko seit Mitte September nicht mehr in der Startelf und kam in den vergangenen fünf Superliga-Spielen nur von der Bank.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Superliga
Kopenhagen
Youssoufa Moukoko

Weitere Infos

Superliga Superliga
Kopenhagen Logo FC Kopenhagen
Youssoufa Moukoko Youssoufa Moukoko
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert