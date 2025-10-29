Moukoko gelingt Befreiungsschlag

Youssoufa Moukoko ist im Trikot des FC Kopenhagen ein wahrer Befreiungsschlag gelungen. Im Pokalspiel beim Hobro IK (4:1) erzielte der ehemalige Nationalspieler drei Tore. Damit beendete Moukoko eine länger andauernde Durststrecke, sein bis dato letzter Treffer fiel vor einem Monat ebenfalls im Pokal gegen Lyngby BK (2:0).

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach Dänemark schlug der 20-Jährige sofort ein. Seit September verringerten sich seine Einsatzzeiten aber nach und nach. In der Liga stand Moukoko seit Mitte September nicht mehr in der Startelf und kam in den vergangenen fünf Superliga-Spielen nur von der Bank.