Seit Anfang Juli befindet sich Pep Guardiola in einer Auszeit. Diese hat sich der Spanier nach einem zehnjährigen Engagement bei Manchester City genommen – und wird sie allem Anschein nach auch bis zur kommenden Saison fortführen.

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Im Interview mit ‚Al-Riyadiya‘ verrät Berater Josep Maria Orobitg den Comeback-Plan des erfolgreichen Trainers: „Pep wird vor Beginn der nächsten Saison offiziell Gespräche über seine Zukunft aufnehmen, und dies ist zum jetzigen Zeitpunkt eine endgültige Entscheidung.“

Klare Tendenz bei US-Job

Zuletzt wurde der 55-Jährige mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht, die einen Nachfolger für Mauricio Pochettino (Manchester United) sucht. Übereinstimmend mit Orobitgs Aussagen berichtet der ‚Telegraph‘, dass Guardiola nicht die Absicht hat, seine Auszeit vorzeitig zu beenden, um Pochettino zu beerben.

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Das gilt auch für Vereine in der Saudi Pro League. „Wir haben in den vergangenen Tagen über Mittelsmänner Angebote aus Saudi-Arabien erhalten, aber Guardiola lehnt alle ab“, offenbart Orobitg. Um welche Vereine es sich konkret handelt, verrät der Berater nicht.

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Brasilien und England als Favoriten

Klar ist jetzt: Guardiola plant nicht, vor der nächsten Saison auf die Trainerbank zurückzukehren. Gut möglich, dass sich der Star-Coach für eine Nationalmannschaft entscheidet, wenn es dann so weit ist. Laut dem ‚Telegraph‘ reizen Guardiola die brasilianische und englische Auswahl für die Zukunft am meisten. Aktuell sitzen dort mit Carlo Ancelotti und Thomas Tuchel zwei hochdekorierte Trainer aber noch fest im Sattel.