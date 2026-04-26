Kohfeldt-Zukunft bei Darmstadt geklärt

Florian Kohfeldt wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison Trainer von Darmstadt 98 sein. Das bekräftigte SVD-Sportdirektor Paul Fernie nach der Partie gegen die SV Elversberg (3:3) am Freitagabend gegenüber ‚Sky‘: „Ich sehe keinen Grund, warum Florian nächste Saison nicht mehr unser Trainer sein sollte. Wir sprechen über viele gemeinsame Ideen, die wir umsetzen wollen. Ich freue mich darauf.“

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Das Unentschieden bedeutet wahrscheinlich das Aus für die Lilien im Aufstiegskampf, dennoch ist der Sportchef mit der bisherigen Saisonleistung der Mannschaft unter Kohfeldt sehr zufrieden: „Für die Gesamtentwicklung habe ich nach dem Spiel definitiv ein lachendes Auge.“ Auch Fernie selbst werde dem Klub treu bleiben: „Ich stehe noch unter Vertrag. Ich bin sehr glücklich und fühle mich pudelwohl hier – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Darmstadt. Es ist ein Stück weit meine zweite Heimat geworden.“