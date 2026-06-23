Bitterer Abgang bei Bielefeld

In die neue Saison muss Arminia Bielefeld ohne Kapitän Mael Corboz gehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt der 31-Jährige zu Grenoble Foot in die zweite französische Liga. Der Vertrag sei bereits unterschrieben, alle Transfer-Details beschlossen.

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Update (12:09): Inzwischen hat die Arminia den Abgang bestätigt.

Der Abgang des Achters, der noch bis 2027 beim DSC unter Vertrag stand, ist ein herber Rückschlag für die Ostwestfalen. Vor zwei Jahren war Corboz vom SC Verl auf die Alm gewechselt und entwickelte sich sofort zum Führungsspieler. Nach dem Aufstieg und dem Einzug ins Pokalfinale feierte er in der abgelaufenen Saison mit Bielefeld den Klassenerhalt.