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Weltmeisterschaft

Werder-Boss hat WM-Spieler im Blick

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Clemens Fritz hat bei Werder Bremen derzeit einen schweren Stand @Maxppp

Werder Bremen hält die Augen nach potenziellen Neuzugängen offen, die bei der laufenden Weltmeisterschaft groß aufspielen. Das bestätigt Sportgeschäftsführer Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘: „Es sind interessante Spieler dabei. Es gibt Spieler, die wir schon auf der Liste hatten und die wir uns jetzt genauer anschauen. Unabhängig davon sind wir für mehrere Positionen in Gesprächen.“

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Laut der Boulevardzeitung handelt sich dabei „selbstredend nicht um Spieler von Top-Nationen wie Frankreich, Spanien oder Argentinien“. Zudem gehe es in erster Linie um Kicker, die sich bereits vor Turnierbeginn bei ihren jeweiligen Klubs auf den Scoutingzettel der Grün-Weißen gespielt haben und die positiven Eindrücke auf der großen Bühne noch einmal bekräftigen können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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