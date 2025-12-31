Menü Suche
Newcastle schickt Cordero zum nächsten Klub

von Dominik Schneider
1 min.
Newcastle United wurde vom saudischen Staatsfond PIF übernommen @Maxppp

Antoñito Cordero bekommt ab Januar einen neuen Leihklub. Wie Newcastle United und der FC Cádiz mitteilen, haben sich beide Vereine auf eine Leihe des 19-jährigen Linksaußen verständig. Bis Saisonende wird der Rechtsfuß in LaLiga2 an den Start gehen.

Cádiz Club de Fútbol
OFICIAL | Antoñito Cordero llega cedido por @NUFC hasta final de temporada

💛 ¡Bienvenido, Antoñito!

🔗
Bei X ansehen

In der Hinrunde versuchte Cordero sein Glück noch in Belgien. Beim KVC Westerlo reichte es für den einst sehr hoch gehandelten jungen Angreifer aber nicht, um sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Das soll sich in seiner spanischen Heimat bei Cádiz ändern.

