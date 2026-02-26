Millionengrab: Aston Villa wird zum Fass ohne Boden
Aston Villa rutscht immer weiter in die roten Zahlen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass die Villans für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Verlust von 94 Millionen Euro an die UEFA gemeldet haben. Bereits in den Vorjahren wies der englische Erstligist eine negative Bilanz auf. 2022/23 waren es umgerechnet 138 Millionen Euro, in der Saison 2023/24 98,4 Millionen Euro.
Damit beläuft sich der Verlust über drei Jahre auf mehr als 330 Millionen Euro. Im vergangenen Sommer verkaufte Villa das Frauenteam für 113 Millionen Euro an V Sports, die Eigentümergruppe des Vereins, um drohenden Konsequenzen der Premier League zu entgehen. Auswirkungen auf die Financial Fairplay-Regeln der UEFA hatte das aber nicht. Die Statuten des europäischen Dachverbands verbieten den Vereinen, Vermögensverkäufe, wie den Verkauf der Frauenmannschaft, in ihre Finanzberichte einfließen zu lassen.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden