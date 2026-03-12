FC Bayern: Asekos überraschende Ansage

Die Zukunft von Noël Aséko ist noch nicht geklärt, der Mittelfeldspieler will sich dabei zunächst auch alle Türen offen halten. Der ‚Bild‘ verrät der 20-jährige Leihspieler von Hannover 96: „Ich könnte mir auch vorstellen, ein weiteres Jahr 2. Bundesliga zu spielen.“ Die Niedersachsen besitzen eine Kaufoption für das Talent des FC Bayern, per Rückkaufoption könnten die Münchner Aséko aber umgehend zurückholen.

Bei den Bayern gilt Aséko sogar als möglicher Ersatz für Leon Goretzka (31), der seine Zelte an der Säbener Straße im Sommer abbrechen wird. Dass der Rekordmeister die Fortschritte des Sechsers bei Hannover genau im Blick hat, weiß der U21-Nationalspieler: „Ich habe mal mit Christoph Freund gesprochen. Er ist stolz auf meine Entwicklung und hat gesagt, ich soll weiter Gas geben und nicht nachlassen.“