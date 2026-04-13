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Ligue 1

Ex-Bayern Höjbjerg & Pavard vor Sommerwechsel

von Martin Schmitz - Quelle: La Provence
1 min.
Benjamin Pavard (l.) und Pierre-Emile Hojbjerg (m.) im Trikot von Olympique Marseille @Maxppp

Pierre-Emile Höjbjerg (30) und Benjamin Pavard (30) müssen sich im Sommer wohl nach einem neuen Verein umsehen. Wie ‚La Provence‘ berichtet, haben die beiden ehemaligen Bayern-Profis bei Olympique Marseille keine Zukunft. Höjbjerg steht zwar noch bis 2028 bei den Franzosen unter Vertrag, es wird jedoch erwartet, dass sich die Wege nach einer schwierigen Saison trennen werden. Juventus Turin, Inter Mailand und die AS Rom sind dem Vernehmen nach interessiert. Marseille soll zwölf Millionen Euro Ablöse zuzüglich Prämien fordern.

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Pavard ist derzeit von Inter Mailand an den Ligue 1-Klub verliehen. Laut ‚La Provence‘ wird OM „angesichts seiner Leistung und seines Gehalts“ die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro nicht ziehen. Bei Inter steht Pavard noch bis 2028 unter Vertrag, gilt jedoch als aussortiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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