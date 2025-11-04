Menü Suche
UEFA Europa Conference League

Gosens verpasst Deutschland-Rückkehr

von Dominik Sandler
Robin Gosens im DFB-Dress @Maxppp
Mainz 05 Florenz

Der AC Florenz muss am Donnerstag (18:45 Uhr) in der Conference League beim FSV Mainz 05 auf Robin Gosens verzichten. Wie das Schlusslicht der Serie A mitteilt, fehlt der 31-Jährige aufgrund einer Muskelverletzung. Schon am Sonntag gegen US Lecce (0:1) konnte Gosens nicht mitwirken.

Unklar ist auch, mit welchem Trainer die Fiorentina überhaupt nach Mainz reist. Stefano Pioli steht nach der Misere vor dem Aus. Noch heute könnte dieses besiegelt werden.

