Real-Gerüchte um Mourinho

Kehrt José Mourinho noch einmal auf die Trainerbank von Real Madrid zurück? Die katalanische Sportzeitung ‚Mundo Deportivo‘ bringt den portugiesischen Übungsleiter mit einem Comeback bei den Königlichen in Verbindung. Der Vertrag von Mourinho bei der AS Rom läuft am Ende der Saison aus. Ob The Special One dies als Trainer der Giallorossi erlebt, steht derzeit mächtig auf der Kippe.

In der mittlerweile dritten Saison unter Mourinho starteten die Römer schleppend in die Liga. Nach acht Spieltagen belegen die Lupi einen enttäuschenden zehnten Tabellenplatz. Zuletzt stand eine vorzeitige Entlassung des 60-Jährigen im Raum. Bei Real läuft der Vertrag von Carlo Ancelotti wie der von Mourinho nach der Saison aus. Mit Leverkusen-Coach Xabi Alonso und Ex-Real-Trainer Zinedine Zidane wurden in Madrid zuletzt ganz andere Kaliber gehandelt. Mourinho stand bei den Königlichen zwischen 2010 und 2013 an der Seitenlinie und gewann einmal die spanische Meisterschaft sowie den Pokal.