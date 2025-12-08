Liverpool: Konaté-Ersatz im Visier

Der FC Liverpool hat einen potenziellen Nachfolger für Ibrahima Konaté (26) im Visier. Wie ‚sky-sport.ch‘ berichtet, haben es die Scouts der Reds auf Jérémy Jacquet von Stade Rennes abgesehen. Der 20-jährige Franzose, der bereits mehrmals beobachtet wurde, soll von den Liverpool-Verantwortlichen als ideale Verstärkung für die Defensive angesehen werden, um einen möglichen ablösefreien Abgang von Konaté im kommenden Sommer aufzufangen.

Jacquet absolvierte bisher 15 Pflichtspiele am Stück und kam in der laufenden Spielzeit in der Ligue 1 auf alle möglichen Spielminuten. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger wurde zudem bereits fünfmal für die französische U21 nominiert. Die Bosse an der Anfield Road sehen in dem Rechtsfuß etwas Besonderes und könnten im Falle eines Konaté-Wechsels im kommenden Sommer ernst machen.