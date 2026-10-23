Ballon d’Or 2026: Fünf Stars kämpfen um die Krone

Am Montag findet die 70. Verleihung des Ballon d’Or statt. Während einer Gala, die erstmals in London stattfindet, erhalten die Besten im europäischen Fußball ihre Auszeichnungen ausgehändigt. Die Moderation der international ausgestrahlten Veranstaltung übernehmen Kate Scott und Thierry Henry. Ab 21 Uhr geht die Übertragung los.

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Bei der Wahl wird der Zeitraum vom Start der Saison 2025/26 bis zum Ende der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 berücksichtigt. Eine internationale Jury aus Fußballjournalisten, die aus den 100 bestplatzierten Nationen der FIFA-Weltrangliste stammen, stimmt ab. Das Voting basiert auf drei Säulen: der individuellen Leistung des Spielers, die Team-Erfolge und Fair Play. FT wirft einen Blick auf die aussichtsreichsten Kandidaten und deren Leistungen.

Harry Kane (33/FC Bayern München)

Der Engländer überzeugte auf ganzer Linie. 61 Tore in 51 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister sprechen eine Sprache für sich. Nur Lionel Messi (73 Tore in 2011/12) und Cristiano Ronaldo (ebenfalls 61 Tore in 2014/15) trafen auf Kane-Level. Beide Superstars gewannen im jeweiligen Jahr den Ballon d’Or.

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Noch beeindruckender: Zählt man Länderspiele hinzu, kommt Kane auf sage und schreibe 73 Tore in 65 Spielen. Das konnte bisher nur Messi toppen (82 Tore in 2011/12). Neben individuellen Auszeichnungen wie dem Fußballer des Jahres, dem Golden Boot und der Bundesliga-Torjägerkanone heimste Kane außerdem noch den Meistertitel und den DFB-Pokal mit Bayern ein. In der Champions League war gegen den späteren Sieger Paris St. Germain im Halbfinale Schluss. Mit England schloss Kane auf Rang drei bei der WM ab.

Lamine Yamal (19/FC Barcelona)

Das Talent von Yamal ist unbestreitbar. Der junge Flügelstürmer des FC Barcelona zeigt in jungen Jahren schon beeindruckende Leistungen, die sogar Vergleiche mit Klublegende Messi zulassen. In der zurückliegenden Spielzeit absolvierte der Youngster 45 Pflichtspiele für Barça. Dabei erzielte er 24 Treffer und steuerte 18 Assists zum Erfolg seiner Mannschaft bei.

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Die Katalanen gewannen die spanische Meisterschaft und den nationalen Supercup. In der Copa del Rey war jedoch im Halbfinale Schluss, in der Champions League schon im Viertelfinale. Beide Male sorgte Atlético Madrid für das Ausscheiden. Yamal gewann mit Spanien zwar den Weltmeistertitel, hatte mit einem Tor und einem Assist sowie mitunter durchschnittlichen Leistungen aber einen begrenzten Impact. Dafür arbeitete sein Marketing-Team in den vergangenen Monaten intensiv daran, ihn in den Medien als Favorit auf den Gewinn des Ballon d’Or zu etablieren.

Kylian Mbappé (27/Real Madrid)

Auch rund um Kylian Mbappé wurde die PR-Trommel mit Medienauftritten, Interviews und TV-Präsenz gerührt. Sportlich wusste der 107-fache Nationalspieler auch zu überzeugen. Für Real Madrid erzielte er 42 Tore in 44 Pflichtspielen. Dabei stechen vor allem 15 Treffer in elf Champions League-Partien heraus.

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Allerdings blieb der Erfolg auf Teamebene aus. Die Königlichen blicken auf eine titellose Saison zurück. Für die verwöhnten Madrilenen eine Katastrophe. Nichtsdestotrotz gehört Mbappé zum Favoritenkreis auf den Ballon d’Or. In der Königsklasse gab es den Knockout ausgerechnet gegen die Bayern mit Kane.

Wer hätte den Ballon d'Or verdient? Lamine Yamal Kylian Mbappé Harry Kane Michael Olise Rodri Lionel Messi Ousmane Dembélé ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Lionel Messi (39/Inter Miami)

Eine Ballon d’Or-Wahl ohne Beteiligung von Lionel Messi ist kaum vorstellbar. Da verwundert es nicht, dass der 39-jährige Argentinier auch im gehobenen Fußballeralter mit in der Verlosung ist. Für Inter Miami ist der Kapitän unverzichtbar. Bei der WM in Nordamerika lieferte La Pulga in seinem letzten großen Turnier mit Argentinien auch ab.

Zusammengerechnet stehen 75 Torbeteiligungen in 49 Spielen im relevanten Zeitraum für Messi zu Buche. Da der Linksfuß aber in der international zweitklassigen Major League Soccer auf Torejagd geht, dürfte er lediglich Außenseiterchancen haben. Seine starke WM-Performance spielt ihm noch in die Karten. Der Gewinn des MLS-Cups dürfte bei der Bewertung nur eine untergeordnete Rolle einnehmen.

Michael Olise (24/FC Bayern)

Dass Zahlen für gewöhnlich nicht lügen, gilt auch bei Michael Olise. Die Spielweise des französischen Rechtsaußen ist nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch zielführend. 22 Tore in 52 Spielen mit dem Bayern-Logo auf der Brust sind schon ordentlich. Absolute Spitzenklasse sind jedoch die 31 Torvorlagen, die Olise parallel dazu sammelte.

Im klubinternen Rennen um den Ballon d’Or hat Olise gegenüber Kane wohl trotzdem das Nachsehen. Olise liefert in der laufenden Saison aber erneut Gründe zur Annahme, dass er auch in der Debatte um den Ballon d’Or im kommenden Jahr wieder eine ernsthafte Option darstellen wird. Klappt es dieses Jahr nicht, dann vielleicht in 2027.

Fazit

Schaut man sich die drei Bewertungskriterien (individuelle Leistung des Spielers, Team-Erfolge und Fair Play) bei den Favoriten an, kristallisiert sich Kane als Favorit heraus. Das bestätigen auch die Quoten der Wettanbieter.

Die massiven Medienkampagnen aus den Lagern von Yamal und Mbappé könnten das Resultat allerdings in eine andere Richtung lenken. Am Montagabend werden Experten, Fans und die Profis selbst schlauer sein. Bis dahin bleibt viel Raum für Spekulationen.