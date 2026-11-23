Die Anzeichen für einen Abschied von Luca Waldschmidt vom 1. FC Köln während des Wintertransferfensters verdichten sich. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegen dem 30-jährigen Angreifer Angebote von europäischen Vereinen sowie von Buriram United aus Thailand vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Waldschmidt ist offen für einen Wechsel ins Ausland. Der siebenfache deutsche Nationalspieler ist beim FC kaum noch gefragt. In der laufenden Spielzeit stehen lediglich fünf Kurzeinsätze für Waldschmidt zu Buche. Sein Vertrag läuft noch bis Saisonende.