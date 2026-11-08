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Bundesliga

FC Bayern: Neuer-Entscheidung steht an

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
1 min.
Manuel Neuer ist fokussiert @Maxppp

Manuel Neuer soll nach seinem Verletzungsrückfall in der Partie gegen Mainz 05 (2:1) am gestrigen Samstag noch heute einen Spezialisten aufsuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten. Das berichtet der ‚kicker‘. Anschließend werden der Torhüter und der Rekordmeister entscheiden, wie es weitergeht.

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Sollte der FC Bayern Keeper Manuel Neuer zur Nummer zwei degradieren?
- Ende in 2 Tagen
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Sollte es sich um eine nicht so schwere Verletzung handeln, wird der 40-Jährige die Länderspielpause nutzen, „um sich in Ruhe zu erholen und anschließend wieder auf den Platz zurückzukehren“. Gegen die 05er musste Neuer kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden. TV-Experte Dietmar Hamann forderte in der Folge wegen der unklaren Fitnesslage des langjährigen Nationaltorhüters Konsequenzen seitens der Vereinsführung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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