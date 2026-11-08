FC Bayern: Neuer-Entscheidung steht an

Manuel Neuer soll nach seinem Verletzungsrückfall in der Partie gegen Mainz 05 (2:1) am gestrigen Samstag noch heute einen Spezialisten aufsuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten. Das berichtet der ‚kicker‘. Anschließend werden der Torhüter und der Rekordmeister entscheiden, wie es weitergeht.

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Sollte der FC Bayern Keeper Manuel Neuer zur Nummer zwei degradieren? Ja, die Fitness/Leistung reicht nicht mehr Nein, er ist noch immer besser als Jonas Urbig Nein, er hat sich eine letzte Saison verdient Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Sollte es sich um eine nicht so schwere Verletzung handeln, wird der 40-Jährige die Länderspielpause nutzen, „um sich in Ruhe zu erholen und anschließend wieder auf den Platz zurückzukehren“. Gegen die 05er musste Neuer kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden. TV-Experte Dietmar Hamann forderte in der Folge wegen der unklaren Fitnesslage des langjährigen Nationaltorhüters Konsequenzen seitens der Vereinsführung.