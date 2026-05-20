Überraschung: Königsdörffer unterschreibt in Mainz

Nach vier gemeinsamen Jahren kehrt Ransford Königsdörffer dem Hamburger SV den Rücken. In der kommenden Saison wird der Stürmer für den FSV Mainz 05 auflaufen, der die Verpflichtung des gebürtigen Berliners offiziell bekanntgibt. Zur Vertragslaufzeit macht der Bundesligist keine Angaben.

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Königsdörffer wechselt ablösefrei zu den Rheinhessen, da sein Vertrag in der Elbmetropole Ende Juni ausgelaufen wäre. Für den HSV erzielte der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison sechs Treffer in 36 Spielen.

Nach der Verpflichtung von Eric Martel (24), der vom 1. FC Köln kommt, bedienen sich die 05er ein zweites Mal bei der direkten Bundesliga-Konkurrenz. Sportdirektor Niko Bungert freut sich: „Ransford Königsdörffer ist ein schneller und körperlicher Angreifer, der mit seiner Spielweise sehr gut in unsere Offensive passen wird. Er hat in den vergangenen Saisons in nahezu jedem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden und sich zum Bundesligastammspieler entwickelt. Mit seinen 24 Jahren ist Ransford in einem hervorragenden Alter und wir sind sehr froh, dass wir ihn davon überzeugen konnten, seine nächsten Schritte mit uns bei Mainz 05 zu gehen.“

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„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung hier in Mainz. Trainer und Sportverantwortliche haben mir in den Gesprächen klar umreißen können, was ihr Plan ist. Das war sehr überzeugend. Auch das, was ich bis jetzt von Stadt und Region gesehen habe, gefällt mir sehr. Es fühlt sich wirklich gut an, hier zu sein“, begründet Königsdörffer selbst.