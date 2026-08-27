Al Ittihad zeigt weiter starkes Interesse an Ritsu Doan (28). Laut ‚Sky‘ winkt dem Außenstürmer beim Klub aus Saudi-Arabien ein Topgehalt von neun Millionen Euro netto pro Jahr.

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Als Ablöse sei eine Summe bis zu 18 Millionen Euro im Gespräch – ob sich Eintracht Frankfurt damit zufriedengeben würde, ist aber offen. Schließlich hatte die SGE selbst erst vor einem Jahr 21 Millionen Euro an den SC Freiburg gezahlt. Und in der Wüste sitzt das Geld für gewöhnlich deutlich lockerer.

Die Saudis haben den Japaner als möglichen Ersatz für Moussa Diaby (27) im Visier, der unmittelbar vor der Unterschrift bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen steht. Die Eintracht wiederum hat ein Auge auf Esmir Bajraktarevic (21) von der PSV Eindhoven geworfen.