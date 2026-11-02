Wechselt Joti Chatzialexiou vorzeitig vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt? Axel Hellmann, Vorstandsvorsitzender der SGE stellt gegenüber ‚Absolut Fußball‘ klar: „Wir respektieren sein bestehendes Vertragsverhältnis zum 1. Februar 2027. Wenn die Nürnberger dort ein Türchen aufmachen, dann lassen wir das so stehen. Das ist aber nicht unser Ansinnen.“

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Bedeutet: Einen früheren Wechsel des neuen Sportvorstandes streben die Frankfurter Bosse zwar nicht an, wollen es aber auch nicht ausschließen, falls sich die Gelegenheit ergibt. Derzeit sieht es jedoch danach aus, dass Chatzialexiou im kommenden Transferfenster noch für den FCN im Einsatz ist, erst danach soll er die Nachfolge von Markus Krösche in seiner Geburtsstadt antreten.