Schär zurück in die Bundesliga?

Fabian Schär bricht seine Zelte bei Newcastle United womöglich bald wieder ab. Laut ‚Sky‘ ist ein Wechsel nach der Saison, aber auch schon im Winter-Transferfenster möglich. Vereine aus der Bundesliga sollen Interesse am 33-jährigen Innenverteidiger signalisieren.

Zwischen 2015 und 2017 hatte Schär die Schuhe für die TSG Hoffenheim geschnürt, ehe es nach einer Saison bei Deportivo La Coruña zu Newcastle United ging. Schärs Vertrag bei den Magpies läuft im Sommer aus. In Newcastle hat der Schweizer aktuell keinen Stammplatz sicher.