ManCity bastelt an 220-Millionen-Doppelschlag

Manchester City will das Mittelfeld für den neuen Trainer Enzo Maresca neu aufbauen und könnte dafür extrem tief in die Tasche greifen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, planen die Skyblues in diesem Sommer ein 220 Millionen Euro teures Transferpaket zu schnüren. Bereits seit Monaten baggert Manchester an Elliott Anderson (23) von Nottingham Forest, der dem Vernehmen nach für eine Ablöse um die 115 Millionen Euro zu haben ist.

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Nach dem Abgang von Bernardo Silva (31) zu Real Madrid möchte der Klub noch einen weiteren spielstarken Mittelfeldspieler an Bord holen. Teil zwei des Pakets soll Sandro Tonali (26) von Newcastle United werden. Auch der Italiener, dessen Vertrag bei den Magpies wie auch der von Anderson bis 2029 befristet ist, soll mehr als 100 Millionen Euro kosten.