Bericht: Sallai drängt auf Freiburg-Abschied

Roland Sallai befasst sich mit dem Thema Vereinswechsel. Laut einem Bericht von ‚Transfermarkt.de‘ hat der Offensivmann eigens dazu die Berateragentur gewechselt. Künftig wird der 25-jährige Ungar nicht mehr von Rogon, sondern von ICM Stellar Groups betreut. Sallai wolle sich „mit Blick auf seine sportliche Zukunft internationaler aufzustellen“, heißt es weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der aktuellen Spielzeit hat der Techniker seinen Stammplatz beim SC Freiburg verloren. Neuzugang Ritsu Doan (24) und der in den vergangenen Wochen so überragende Vincenzo Grifo (29) haben ihm den Rang abgelaufen.

Vertraglich ist Sallai noch bis 2025 an Freiburg gebunden. Momentan macht es den Anschein, als würde die lange Zeit so fruchtbare Ehe vorzeitig aufgelöst. Eine Tendenz, wohin es Sallai nach fünf Jahren im Breisgau zieht, gibt es laut ‚Transfermarkt.de‘ noch nicht.