Bei RB Leipzig will man den im Sommer auslaufenden Vertrag mit David Raum (28) unbedingt verlängern. Der Mannschaftskapitän und 39-fache Nationalspieler selbst ließ seine Zukunft zuletzt offen, machte kein Geheimnis daraus, dass auch von anderen Vereinen „Anfragen reinkommen“.

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Eine solche könnte auch Juventus Turin stellen. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge hat Juve mit Blick auf einen ablösefreien Transfer im Sommer „die Antennen ausgefahren“. Zwar gebe es große Konkurrenz aus England, doch pflege die Alte Dame „hervorragende Beziehungen zum Umfeld“ des Linksverteidigers.

Kommt Aït-Nouri im Winter?

Um den Wunsch nach einer Verstärkung für links hinten bis zur neuen Saison zu überbrücken, könnte Juve derweil einen Winter-Vorstoß bei Rayan Aït-Nouri (25) vornehmen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ prüfen die Italiener eine Leihe des Algeriers, der bei Manchester City in dieser Saison nur im EFL Cup zum Einsatz kam und bei den weiteren sechs Spielen je 90 Minuten auf der Bank saß.

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Schon im vergangenen Transferfenster waren die Turiner an Aït-Nouri dran, jetzt soll erneut Kontakt geknüpft worden sein. Sollte der City-Profi kommen, gilt Positionskonkurrent Juan Cabal (25) als möglicher Abschiedskandidat bei Juventus.