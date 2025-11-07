Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

BVB: Neuer Interessent für Özcan

von Dominik Sandler - Quelle: Fanatik
1 min.
Salih Özcan guckt skeptisch @Maxppp

Mittelfeldspieler Salih Özcan könnte es im Winter in die Türkei ziehen. Wie die Sportzeitschrift ‚Fanatik‘ berichtet, ist Besiktas an einer Verpflichtung des 27-Jährigen von Borussia Dortmund interessiert. Trainer Sergen Yalcin habe der Geschäftsführung des Klubs mitgeteilt, dass man sich um den türkischen Nationalspieler bemühen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem soll auch Özcan an einem Transfer zu Besiktas interessiert sein. Beim BVB erhält der Sechser keine Spielzeit, zuletzt hatte ihn Niko Kovac im September als Joker eingesetzt. Özcan wird auch mit einer Rückkehr zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Sein Vertrag läuft 2026 aus, Besiktas war schon in der Vergangenheit interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
BVB
Beşiktaş
Salih Özcan

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Salih Özcan Salih Özcan
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert