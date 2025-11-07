BVB: Neuer Interessent für Özcan

Mittelfeldspieler Salih Özcan könnte es im Winter in die Türkei ziehen. Wie die Sportzeitschrift ‚Fanatik‘ berichtet, ist Besiktas an einer Verpflichtung des 27-Jährigen von Borussia Dortmund interessiert. Trainer Sergen Yalcin habe der Geschäftsführung des Klubs mitgeteilt, dass man sich um den türkischen Nationalspieler bemühen soll.

Zudem soll auch Özcan an einem Transfer zu Besiktas interessiert sein. Beim BVB erhält der Sechser keine Spielzeit, zuletzt hatte ihn Niko Kovac im September als Joker eingesetzt. Özcan wird auch mit einer Rückkehr zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Sein Vertrag läuft 2026 aus, Besiktas war schon in der Vergangenheit interessiert.