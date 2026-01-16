VfB: Neue Option bei Nübel

Der VfB Stuttgart kann sich weiterhin Hoffnung auf einen längeren Verbleib von Alexander Nübel machen. Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird, ist auch eine erneute Leihe des 29-Jährigen nicht komplett vom Tisch. Der Vertrag von Nübel läuft beim FC Bayern noch bis 2030, eine Zukunft hat er beim deutschen Rekordmeister voraussichtlich aber nicht.

Bislang war berichtet worden, dass Nübel im Sommer verkauft werden soll. Die Schwaben machen sich Hoffnungen auf den Zuschlag, allerdings könnte der deutsche Nationaltorhüter im Gesamtpaket zu teuer sein. Zwischen zehn und elf Millionen Euro verdient Nübel bei den Bayern pro Saison. Aktuell übernimmt der VfB ein Drittel des Gehalts. Seit 2023 spielt Nübel auf Leihbasis in Stuttgart.