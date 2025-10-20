Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Juve verlängert mit Urgestein

von Fabian Ley - Quelle: juventus.com
Daniele Rugani im Juve-Trikot @Maxppp

Juventus Turin und Daniele Rugani (31) setzen ihre Zusammenarbeit langfristig fort. Wie die Bianconeri offiziell mitteilen, hat der Innenverteidiger seinen ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2028 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter
JuventusFC
Ufficiale | Daniele Rugani rinnova con la Juventus fino al 2028 ⚪️⚫️

Congratulazioni!
Bei X ansehen

Bereits seit 2012 trägt Rugani das Trikot der Alten Dame, wurde in dieser Zeit aber mehrfach verliehen. Die vergangene Spielzeit hatte der siebenfache italienische Nationalspieler leihweise bei Ajax Amsterdam verbracht. In dieser Saison kam der 1,90 Meter große Rechtsfuß bislang dreimal für Juve zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Juventus
Daniele Rugani

Weitere Infos

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Daniele Rugani Daniele Rugani
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert