Juve verlängert mit Urgestein

Juventus Turin und Daniele Rugani (31) setzen ihre Zusammenarbeit langfristig fort. Wie die Bianconeri offiziell mitteilen, hat der Innenverteidiger seinen ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2028 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits seit 2012 trägt Rugani das Trikot der Alten Dame, wurde in dieser Zeit aber mehrfach verliehen. Die vergangene Spielzeit hatte der siebenfache italienische Nationalspieler leihweise bei Ajax Amsterdam verbracht. In dieser Saison kam der 1,90 Meter große Rechtsfuß bislang dreimal für Juve zum Einsatz.