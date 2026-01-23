Menü Suche
Kommentar
Offiziell Süper Lig

Lang wechselt zu Gala

von Daniel del Federico
1 min.
Noa Lang @Maxppp

Noa Lang schließt sich Galatasaray an. Der 26-jährige Flügelstürmer wird ab sofort das Trikot der Gelb-Roten tragen. Der Niederländer wechselt zunächst auf Leihbasis von der SSC Neapel an den Bosporus. Für den Anschluss besitzt der Tabellenführer der Süper Lig eine Kaufoption in kolportierter Höhe von 30 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter
Galatasaray SK
Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bei X ansehen

Lang war erst im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven zu Napoli gewechselt, stand dort seither allerdings lediglich in acht Pflichtspielen in der Startformation. In Istanbul erhofft sich der Rechtsfuß nun deutlich mehr Einsatzminuten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Serie A
Galatasaray
Neapel
Noa Lang

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Serie A Serie A
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Neapel Logo SSC Neapel
Noa Lang Noa Lang
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert