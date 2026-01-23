Süper Lig
Lang wechselt zu Gala
@Maxppp
Noa Lang schließt sich Galatasaray an. Der 26-jährige Flügelstürmer wird ab sofort das Trikot der Gelb-Roten tragen. Der Niederländer wechselt zunächst auf Leihbasis von der SSC Neapel an den Bosporus. Für den Anschluss besitzt der Tabellenführer der Süper Lig eine Kaufoption in kolportierter Höhe von 30 Millionen Euro.
Galatasaray SK @GalatasaraySK – 19:10
Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Bei X ansehen
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Lang war erst im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven zu Napoli gewechselt, stand dort seither allerdings lediglich in acht Pflichtspielen in der Startformation. In Istanbul erhofft sich der Rechtsfuß nun deutlich mehr Einsatzminuten.
