Akpoguma spricht über schnellen Abschied

Kehrt Kevin Akpoguma (30) der TSG Hoffenheim bereits im Winter den Rücken? Gegenüber dem ‚kicker‘ lässt sich der Innenverteidiger sämtliche Optionen offen: „Ob es im Winter passiert oder im Sommer, weiß ich nicht, das muss passen. Aber so ist das Geschäft, deshalb muss ich Augen und Ohren offen halten für jegliche Situation. Ich kann mir aktuell alles vorstellen, auch das Ausland.“

196 Mal stand der nigerianische Nationalspieler (acht Länderspiele) für den Klub aus dem Kraichgau auf dem Feld. In der laufenden Saison spielt Akpoguma unter Cheftrainer Christian Ilzer aber gar keine Rolle (drei Kurzeinsätze). Insofern ist sich der 1,92-Rechtsfuß sicher, dass sich spätestens im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft, die Wege trennen werden: „Es wurde noch nicht gesprochen, aber ich muss wieder auf den Platz früher oder später, das ist Fakt. Spätestens im Sommer.“